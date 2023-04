Napoli, ecco la nuova maschera di Osimhen: avete notato il dettaglio?

Osimhen, pronta la nuova maschera. Ultime sull'infortunio

Osimhen la ricevera in queste ore a Castel Volturno. L'attaccante nigeriano continua a lavorare a parte e a svolgere terapie dopo l'infortunio rimediato in Nazionale. La sua speranza è quella di tornare per l'andata dei quarti di finale di Champions League in programma il 12 aprile. Di sicuro, dopo il Milan, salterà anche la partita di venerdì contro il Lecce.