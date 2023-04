Le scelte di Spalletti per Napoli-Lecce: sorpresa Raspadori

NAPOLI - Spalletti si gioca il Jack . L'idea venuta fuori ieri, nel corso della rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, è che oggi a Lecce a guidare l'attacco sarà Raspadori: lui nel tridente con Lozano e Kvaratskhelia . Il signor Luciano lo ha visto bene nel quarto d'ora giocato con il Milan dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare cinque partite di campionato, due di Champions e le due di qualificazione a Euro 2024 con la Nazionale, e lo ha anche detto: un indizio, evidentemente. Per il resto, sono in lizza per giocare dal primo minuto anche Elmas e Lozano : e sarebbero tre cambi rispetto all'ultima domenica. Olivera e Bereszynski tornano nell'elenco dei convocati dopo una giornata in borghese ma cominceranno in panchina, mentre Osimhen proseguirà in sede il suo percorso di terapie per smaltire l'infortunio all'adduttore sinistro. In attesa di sciogliere il nodo-Champions.

Il campo

E allora, silenzio: si gioca. Vanno nel cassetto le polemiche, le tensioni e l'organizzazione delle celebrazioni di uno scudetto che il Napoli, come ha sottolineato ieri Spalletti, potrà festeggiare dopo aver archiviato altre cinque vittorie. La prima chance è in programma oggi alle 19 con il Lecce, trasferta delicata e insidiosa perché la squadra di Baroni, seppur relativamente serena in ottica salvezza, ha comunque necessità di fare punti e di cancellare cinque sconfitte consecutive (senza mai segnare un gol, per altro).

Le scelte

Dal punto di vista delle scelte, il signor Luciano ha anticipato che cambierà qualcosa. In quasi tutti i reparti, secondo quanto è emerso dalla rifinitura sostenuta prima della partenza per la Puglia. La gestione del doppio impegno ravvicinato - oggi in campionato e mercoledì in coppa - va mixata con la necessità di dare una scossa complessiva: il poker del Milan ha lasciato inevitabilmente segni che la squadra dovrà cancellare immediatamente attraverso la prestazione e il risultato. Le scelte: Meret in porta; linea difensiva confermata in blocco e composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; a centrocampo Anguissa, Lobotka ed Elmas (favorito su Zielinski); Lozano, Raspadori e Kvara nel tridente. Tre cambi rispetto alla sfida con i rossoneri. Sempre loro, ancora loro: gli avversari di mercoledì nei quarti di Champions. A suo tempo.