Napoli, Gollini di corsa verso Falcone: il gesto passato inosservato

Lecce-Napoli 1-2, Gollini consola Falcone dopo la papara

Pierluigi Gollini è, infatti, balzato in piedi dalla panchina dopo il triplice fischio finale allo stadio "Via del Mare", dove gli azzurri si sono imposti con il risultato finale di 2-1 (gol di Di Lorenzo, Di Francesco e, come detto, autogol di Gallo), per abbracciare lo sfortunato collega. Gollini sa bene cosa voglia dire essere bersagliato dopo un errore, come ci si sente. Recentemente, ad esempio, contro il Basaksehir in Europa League con la Fiorentina è stato nel mirino della critiche per aver propiziato la rete dei turchi con un'uscita kamikaze. Al pari dei suoi colleghi sa bene, Gollini, come il ruolo sia estremamente delicato, soggetto a possibili sbavature, fatali decisamente più che in altre zone del campo. Da qui la scelta di rincuorare Falcone perché, in fondo, chi più di un portiere può capire un portiere?