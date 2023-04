Napoli senza punte? Chi può fare il falso nove col Milan

Emergenza in attacco per il Napoli. Oltre a Osimhen e Simeone, infatti, ha lavorato a parte anche Raspadori. Non si hanno ancora certezze sulla loro presenza o meno mercoledì per l'andata dei quarti di finale di Champions col Milan, ma proprio per questo motivo Spalletti valuta soluzioni alternative. Avanza, dunque, l'ipotesi falso nove, un esterno pronto - nel caso - a sistemarsi al centro dell'attacco. Chi potrebbero essere i calciatori in grado di fare gli attaccanti?