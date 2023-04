Retroscena Osimhen: ha scambiato la maglietta con Haaland grazie a un compagno

Osimhen e lo Scudetto: le sue sensazioni sulla città

Osimhen, che col Milan per l'andata dei quarti Champions mancherà, ha parlato dello Scudetto che si avvicina e dell'atmosfera che si respira in città: "Se accadrà, la città non sarà più la stessa. In città i tifosi hanno le lacrime agli occhi. Non vincono il campionato dai tempi di Maradona e sono così vicini a realizzare questo sogno. A volte vengono sotto casa dei giocatori per mostrare il loro amore, anche alle 2 di notte. Napoli vive per il calcio".