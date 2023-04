Spalletti e i retroscena su Maldini: ecco il post Instagram citato dal tecnico

Milan-Napoli, Spalletti su Maldini: "Ho una grande stima di lui"

Intervenuto in conferenza stampa prima di Milan-Napoli, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti è tornato a parlare dell'episodio con Maldini (QUI la ricostruzione), avvenuto durante l'intervallo della sfida di campionato: "Le cose di campo non hanno strascichi e io ho una grande stima di Maldini, che ho contattato per portarlo a lavorare con noi in Russia allo Zenit. In quel momento aveva altri progetti e rifiutò, ma lo racconto per far capire la stima che ho per lui. Nel giugno 2020 in piena pandemia, mentre non allenavo, feci un post in cui si vedono bene due maglie: quella di De Rossi e quella di Maldini". Il post a cui si riferiva è datato giugno 2020: in quella foto Spalletti espone fiero diverse maglie e tra queste ci sono proprio quella dell'ex giallorosso e dell'attuale dirigente rossonero.