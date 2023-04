Napoli, diretta Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

MILANO - Via al terzo appuntamento stagionale, Milan e Napoli sono pronti per sfidarsi di nuovo. Negli occhi dei tifosi azzurri c'è ancora il pesante 4-0 incassato al Maradona in campionato, ma in Champions League Spalletti spera che la storia sia diversa. In conferenza stampa l'allenatore del Napoli presenterà la partita, in programma domani (mercoledì) a San Siro: segui in diretta le sue parole .

19:39

Spalletti: "Con Maldini nessun problema"

A Spalletti chiedono poi cosa dirà a Maldini, con cui c'è stato qualche screzio in occasione del match di campionato al Maradona: "Le cose di campo non hanno strascichi e io ho una grande stima di Maldini, che ho contattato per portarlo a lavorare con noi in Russia allo Zenit. In quel momento aveva altri progetti e rifiutò, ma lo racconto per far capire la stima che ho per lui. Nel giugno 2020 in piena pandemia, mentre non allenavo, feci un post in cui si vedono bene due maglie: quella di De Rossi e quella di Maldini".

19:35

Spalletti: "Possiamo giocarcela con tutte"

"L'importanza di certe gare non sfugge ai calciatori - dice Spalletti -. Se una sfida tra Napoli e Milan in campionato interessa solo ai tifosi delle due squadre, partite come questa di Champions sono seguite in tutto il mondo. Se è la partita più importante della mia carriera? Io spero che ce ne siano altre in futuro - prosegue il tecnico del Napoli -. Dobbiamo essere consapevoli di dove possiamo arrivare, perché abbiamo già dimostrato in questa edizione di poter competere con certe squadre. Intanto godiamoci queste ore, anche di preparazione alla partita, dalla cena di stasera al ritiro".

19:31

Spalletti: "Raspadori da valutare"

Anche a Spalletti viene chiesto quanto peserà l'assenza di Osimhen: "La forza di una squadra non è mai l'addizione nuda e cruda dei suoi componenti, ma l'addizione delle qualità dei giocatori e di come si combinano. Il Napoli finora ha dimostrato di sapere come vuole giocare al di là della formazione che scelgo e se siamo qui è anche perché abbiamo già vinto partite importanti senza Osimhen, con il collettivo e il giorno di squadra". Al posto del centravanti nigeriano dovrebbe esserci Raspadori: "Su di lui bisogna fare delle valutazioni. Ha fatto solo oggi un allenamento, domattina faremo ulteriori prove e poi andremo a scegliere chi giocherà in quella posizione lì".

19:27

È arrivato Spalletti

Dopo Di Lorenzo tocca al tecnico Luciano Spalletti parlare. Il tecnico del Napoli è arrivato in sala stampa a San Siro.

19:25

Di Lorenzo: "Leao e Theo da limitare"

"È un traguardo importante già essere qui e non era scontato arrivarci - continua Di Lorenzo -. Dovremo entrare in campo con la giusta tensione ma cercando di goderci una serata come quella che ci aspetta". Il capitano del Napoli parla poi del collega milanista Theo Hernandez, anche lui terzino: "È una delle armi del Milan e come per Leao dovremo essere bravi a limitarlo".

19:21

Di Lorenzo: "Non dipendiamo da Osimhen"

Così Di Lorenzo sull'assenza di Osimhen: "Sappiamo quanto è forte Osi ma non dipendiamo da lui e da capitano ho grande fiducia in tutti i miei compagni. Proveremo a sfruttare anche le palle inattive per trovare il gol". Al posto del nigeriano dovrebbe essere Raspadori a guidare l'attacco del Napoli: "È giovane ma ha esperienza e ha vinto un Europeo. Ha grandi qualità ed è importante per noi".

19:18

Di Lorenzo: "Ko di campionato alle spalle"

Ecco le prime parole di Di Lorenzo: "Del 4-0 incassato al Maradona dal Milan in campionato se n' è parlato fin troppo. Non siamo stati il solito Napoli, abbiamo analizzato il ko con il mister ma ora conta quello che faremo in campo domani". Il capitano del Napoli parla poi del duello che lo aspetta contro il rossonero Leao: "Dovremo cercare di limitarlo il più possibile per sperare di fare un buon risultato, ma non c'è solo lui nel Milan, bisognerà stare attenti a tutta la loro squadra".

19:14

È arrivato Di Lorenzo

Nella sala stampa di San Siro è arrivato Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che parlerà alla vigilia della sfida sul campo del Milan.

19:08

Attesa per la conferenza

Qualche minuto di ritardo per la conferenza di Spalletti e Di Lorenzo, attesi a breve nella sala stampa dello stadio San Siro alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League contro il Milan.

18:55

Parlerà anche Di Lorenzo

Insieme al tecnico Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli (andata dei quarti di Champions League) parlerà anche il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

18:45

Con Spalletti un giocatore

Tra quindici minuti prenderà il via la conferenza stampa di presentazione di Milan-Napoli di Spalletti. Insieme al tecnico ci sarà anche un giocatore azzurro.

18:30

Il Napoli come la Juve

Il Napoli ha quattro capocannonieri a pari merito in questa Champions League: Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori (4). L'ultima squadra italiana con altrettanti giocatori diversi che hanno segnato più di tre gol in una singola edizione è stata la Juventus, finalista nel 2002-03 (Del Piero, Nedved, Di Vaio e Trézéguet).

18:15

Primo incrocio europeo

Questo sarà il primo incontro tra Milan e Napoli in una competizione europea. Il Milan ha perso solo uno dei suoi Derby italiani in Europa (4V, 4N), mentre il Napoli ha registrato una vittoria e una sconfitta contro altre formazioni italiane in competizioni europee.

18:00

L'orario della conferenza

Luciano Spalletti, alla vigilia della gara di andata dei quarti di Champions League contro il Milan, parlerà in conferenza nella sala stampa dello stadio San Siro alle ore 19.