Spalletti e il siparietto in conferenza stampa: si alza in piedi per Guardiola

Un caffè turco insieme?

Il tecnico del Manchester City, prima dell'andata del suo quarto di finale (in casa contro il Bayern Monaco) ha definito come "scontroso" Spalletti che aveva reagito nervosamente alle parole dello spagnolo, 'reo' di aver dato il Napoli come favorito per la vittoria del trofeo: "Se ha capito male gli chiedo scusa e mi alzo anche in piedi - ha detto l'allenatore del Napoli alzandosi davvero dalla sedia -. Da lui ho imparato molto ed è uno dei tecnici che seguo, come anche Klopp e De Zerbi. Siamo contenti se uno come lui dice che possiamo vincere la Champions, anche se è diverso pensare di essere i favoriti. Spero comunque di poter fare presto una chiacchierata, con lui magari davanti a un bel caffè turco" ha concluo Spalletti facendo ovviamente riferimento alla finale di Champions che si giocherà a Istanbul.