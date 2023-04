Napoli, Guardiola attacca Spalletti: "È scontroso. E vi dico che...."

"Non voglio parlare del Napoli, il tecnico sarà scontroso con me, è così sensibile". Queste le parole pronunciate da Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in occasione della conferenza stampa alla vigilia della gara col Bayern Monaco. Chiaro il riferimento alla diatriba a distanza di qualche settimana fa quando Guardiola elogiò il Napoli parlando di squadra talmente forte da poter vincere la Champions e Spalletti replicò senza mezzi termini.

Guardiola-Spalletti, nuovo capitolo: le parole del tecnico dei Citizens

"Non ci sto ai suoi giochini" disse l'allenatore azzurro facendo riferimento alla forza anche economica del club inglese rispetto alla società di De Laurentiis e in generale alle società italiane riflesse nelle distanze tra il calcio inglese e quello italiano. La frase pronunciata in conferenza stampa da Guardiola è stata ironica e detta col sorriso. "Il tecnico sarà scontroso con me, è così sensibile". In attesa di eventuali risposte di Spalletti che parlerà martedì in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan.