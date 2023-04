Milan-Napoli, la curiosità sull'arbitro del match di Champions League

Milan-Napoli , valida per l' andata dei quarti di finale di Champions League , sarà diretta dall'arbitro romeno Istvan Kovacs . Trentottenne, insegnante di educazione fisica, Kovacs dirigerà la gara in programma mercoledì 12 aprile alle 21 allo stadio "Meazza" .

Milan-Napoli, arbitra Kovacs: con lui in Champions nessun successo per le italiane

Kovacs arbitrerà per la quarta volta una partita con squadre italiane in Champions League: la prima è datata 2 ottobre 2019: Genk-Napoli 0-0 (fase a gironi); la seconda risale al 17 marzo 2021: Bayern-Lazio 2-1 (ritorno degli ottavi di finale); la terza è stata disputata il 28 settembre 2021: Shakhtar Donetsk-Inter 0-0 (fase a gironi). Kovacs ha fischiato anche in occasione di Barcellona-Napoli 1-1 nella scorsa stagione (andata degli spareggi di Europa League). In Europa League ha diretto Skhendija-Milan 0-1 (preliminari di Europa League).