Di Lorenzo carica il Napoli: “Timore zero”. Poi il retroscena sull’augurio di Osimhen

"Del 4-0 di campionato si è parlato anche troppo, conterà quello che faremo domani sera". Esordisce così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, intervenuto in conferenza stampa accanto a Spalletti alla vigilia della gara contro il Milan valida per i quarti di finale di Champions League. "Sarà una partita difficile contro una grande squadra ma siamo pronti". Di Lorenzo ha affrontato il tema 'assenza Osimhen' - il nigeriano non è stato convocato - con queste parole: "Ha fatto di tutto per esserci ma era inutile rischiarlo e poi magari perderlo per altre partite. Sappiamo che è un grandissimo giocatore e per noi è importante, ma non dipendiamo solo da un singolo. Ho piena fiducia in tutti e siamo tranquilli. Lui ci ha fatto un grosso in bocca al lupo. Raspadori? Ha qualità, ha vinto un Europeo, se sarà chiamato in causa sono sicuro farà una grande partita".