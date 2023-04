Napoli, caso Osimhen: la Finanza indaga su Manzi al Lille

NAPOLI - Claudio Manzi sarebbe un uomo qualunque, se non si fosse trovato suo malgrado in un affare più grosso di lui: 23 anni da compiere a giugno, una onesta carriera nel calcio, adesso una stagione vibrante alla Turris, in serie C, per cercare di salvarsi e titoletti sui giornali, spesso e comunque. Claudio Manzi al Lille ci sarebbe andato volentieri, chi rinuncerebbe ad una squadra del genere? Ma lui la Francia l’ha conosciuta da lontano e per sentito dire, essendosi ritrovato dentro l’operazione Osimhen.