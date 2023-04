Furia Spalletti: "Una cosa mi ha fatto male, se risuccede me ne vado"

Al termine della gara di Champions League a San Siro contro il Milan, persa per 1-0 a causa del gol di Bennacer, Spalletti ha voluto commentare la partita tirando una frecciata ai tifosi del Napoli riguardo la contestazione avvenuta in campionato proprio contro i rossoneri, dichiarando: "Si viene qui, lo stadio lo avete sentito come era stasera? Si gioca in casa e ci si contesta fra di noi e si sentono solo mille tifosi del Milan e non si sente il nostro stadio, che si chiama Diego Armando Maradona, che non sostiene la squadra, è una roba incredibile…"