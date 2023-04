Tuchel vuole Osimhen al Bayern? Arriva la risposta dell'allenatore

"Tuchel vuole Osimhen al Bayern" hanno scritto dalla Germania. Voci tedesche arrivate ovviamente anche allo stesso allenatore ex Chelsea. Quest'argomento è stato affrontato in conferenza stampa, Tuchel è stato diretto nella risposta: "Osimhen? So cosa penso, ho una mia idea, ma non mi esprimo altrimenti Spalletti potrebbe dire: perché ha parlato? Quindi per rispetto non parlo di giocatori di altre squadre". Tuchel glissa, dunque, non si sbilancia, ma è chiaro che un giocatore come il nigeriano faccia gola a qualsiasi allenatore.