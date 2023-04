Aguero, la gaffe su Kvaratskhelia fa infuriare i tifosi del Napoli

La gaffe di Aguero su Kvaratskhelia

Assistendo in streaming e commentando la partita di Champions League tra Milan e Napoli, vinta poi dai rossoneri per 1-0, il Kun Aguero si è lasciato andare a una clamorosa gaffe. L'ex attaccante e leggenda del Manchester City ha infatti, tramite le sue parole, fatto capire di non conoscere Kvaratskhelia, affrontando numerose difficoltà nella pronuncia del suo nome e scatenando la rabbia dei tifosi napoletani. Da "Karabelbalaralalela" a "Karavì", passando per "Kavratikela": questi i tentativi dell'ex attaccante.