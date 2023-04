Champions, Milan-Napoli 1-0: guarda il gol e gli highlights del match VIDEO 

Vittoria di un'importanza gigantesca per il Milan contro il Napoli nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Gli uomini di Pioli sanno soffrire e si aggrappano al loro super portiere Maignan che si fa trovare sempre pronto. A portare il vantaggio ci pensa un insospettabile Bennacer in seguito ad una super giocata di Brahim Diaz. I rossoneri vincono 1-0. Nel Napoli, nel ritorno al Diego Armando Maradona di martedì prossimo, saranno assenti Anguissa a causa di un espulsione per somma di gialli molto contestata e Kim, diffidato e ammonito.