Ultras Napoli, la promessa da brividi dopo la pace con De Laurentiis

Il 18 aprile 2023 può coincidere con un martedì storico per il Napoli. Il conto alla rovescia per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan (ore 21) è già scattato, c'è da ribaltare l'1-0 dell'andata al "Meazza" per qualificarsi in semifinale ed è il momento di fare fronte comune.