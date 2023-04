Napoli-Milan, le novità su Giroud dopo la rifinitura di Pioli

MILANO - Fari puntati su Olivier Giroud in casa Milan alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli al ' Maradona '. Un match in cui i rossoneri partiranno con il vantaggio dell' 1-0 conquistato a San Siro nel primo round, dal quale è però uscito acciaccato il centravanti francese .

La rifinitura a Milanello

Rimasto fuori nel successivo match di campionato pareggiato dai campioni d'Italia a Bologna, l'attaccante di Stefano Pioli oggi (lunedì 17 aprile) si è allenato in gruppo nella rifinitura svolta a Milanello prima della partenza per Napoli. C'è dunque ottimismo tra i tifosi milanisti, che sperano di vederlo in campo al 'Maradona' dove i partenopei recupereranno invece Osimhen, assente per infortunio all'andata.