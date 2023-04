Napoli-Milan dove vederla in tv

Partita: Napoli-Milan

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Sport Uno, Sky Sport (251)

Pay TV Streaming: Sky Go, Mediaset Infinity, Now

Napoli-Milan: orari e canali

Napoli-Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma allo stadio Maradona di Napoli e sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e Sky Sport.

Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV

Napoli-Milan, sarà trasmesso da Canale 5 e Sky Sport, ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 252) e Sky Sport 4K (numero 213).

Napoli-Milan dove vederla in streaming

La partita tra Napoli e Milan di Champions League sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, attraverso l'app disponibile per dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure tramite pc. La partita si potrà seguire anche su Sky Go, per abbonati Sky con accesso al servizio, e NOW, previo acquisto del pacchetto Sport.

Napoli-Milan in Diretta: la cronaca

Napoli-Milan si affrontano nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata a San Siro, vinse il Milan (1-0) con rete di Bennacer. Al Napoli servono due gol di scarto per il passaggio del turno, due risultati su tre invece per il Milan. Il Napoli ha già perso due volte contro il Milan ad aprile: 4-0 in Serie A al Maradona e 1-0 a San Siro nel match di andata di questo confronto. L'ultima squadra a battere i partenopei tre volte in una stagione è stata la Lazio nel 1994-95. Sempre per le statistiche, il Napoli non perde da 12 partite interne (9V, 3N) di Champions League, ovvero dalla sconfitta per 4-2 contro il Man City, nel novembre 2017. I partenopei hanno vinto quattro gare casalinghe in questa stagione, segnando almeno tre gol in ognuna di queste. Il Milan invece, non ha subito gol nelle ultime cinque partite di Champions League: si tratta della serie più lunga per una squadra, dal Manchester City nel 2020-21 (sette di fila). I rossoneri vantano soltanto una striscia più lunga nella competizione: sette clean sheet nella stagione 2004-05, prima di raggiungere la finale.

Napoli-Milan, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelia. Allenatore: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

ASSISTENTI: Sokolnicki-Listkiewicz (Polonia).

IV UOMO: Nyberg (Svezia).

VAR: Kwiatkowski (Polonia).

AVAR: Frankowski (Polonia).

Napoli-Milan segui la diretta sul nostro sito