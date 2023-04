Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI - Ci sono quattro punti interrogativi nel Napoli, che stanno per essere trasformati in esclamativi: è una questione tecnica, anche tattica, persino fisica, perché nelle apparenti minuzie si nasconde una strategia. Kim non ci sarà, colpa d’un cartellino giallo di troppo che gli è stato sventolato sotto al naso da Kovacs, il tormento del Napoli: e qui, di getto, Spalletti ha già investito delle responsabilità del caso Juan Jesus, che ha conoscenze radicate di questo mondo. In mezzo, è saltato Anguissa, stavolta colpa di due gialli in pochi minuti, e pure stavolta l’erede è stato individuato, toccherà a Ndombele che sembra in vantaggio su Elmas. E in attacco, tra Politano e Lozano, la corsia sembra debba appartenere all’italiano, che per interpretazione sembra più adatto ad una gara che avrà bisogno di strappi e pure di equilibrio. L’ultima perplessità, manco a dirlo, a sinistra, in basso: Mario Rui o Olivera. L’assenza di Anguissa e Kim toglie saltatori su angoli e punizioni laterali; il rientro di Osimhen e la struttura di Ndombele, mescolati alla padronanza di Juan Jesus, sistemano la questione e spingono a credere che stavolta tocchi al portoghese, più rapido per un Brahin Diaz che per due volte lo ha fregato quasi alla stessa maniera.