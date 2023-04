Napoli, caos per disturbare il Milan: ecco perché il piano dei tifosi è fallito

Centinaia di tifosi del Napoli questa notte hanno cercato di disturbare il Milan che soggiornava in un noto albergo sul lungomare. Cori, fumogeni, clacson e fuochi d'artificio per interrompere il sonno di Leao e compagni. Una vera e propria festa durata diverse ore. Il tutto nella notte d'accompagnamento alla sfida col Napoli, ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il Milan sapeva già tutto: il retroscena

Ma c'è una curiosità legata a quello che è accaduto questa notte. Il Milan, infatti, aveva preventivamente prenotato le camere che affacciano sul retro dell'hotel, per minimizzare i fastidi messi in conto. Sapevano che poteva accadere ciò che poi è successo. Le stanze, poi, sono insonorizzate. D'altronde non è la prima volta che i tifosi della squadra avversaria provano a infastidire i rivali a pochi passi dall'albergo. Capita ovunque e da sempre. Il Milan sapeva...