Spalletti in conferenza stampa: rileggi le parole in diretta dopo Napoli-Milan

00:05

Spalletti: "Ecco come stanno Politano e Mario Rui"

Il tecnico conclude: "Abbiamo una squadra forte e giovane. Sono stati bravissimi per tutto l'anno e gli voglio bene. I tifosi sono stati commoventi. Politano e Mario Rui? Bisogna fare degli approfondimenti".

23:50

Spalletti: "Sono inconsolabile"

Il tecnico continua: "Non abbiamo rimorsi per quello che è stato l'atteggiamento della squadra ma sono inconsolabile. Calabria è stato molto bravo su Kvaratskhelia. Non siamo stati bravi come loro in area l'unica volta in cui sono riusciti a entrare. La sosta delle nazionali di fine marzo ci ha tolto qualcosa. Eravamo in piena condizione sia mentale che fisica, poi invece abbiamo avuto diverse defezioni. Il campionato? Non ci sarà rischio di arrivarci scarichi".

23:40

"Rigore nettissimo su Lozano"

Il tecnico parla dell'arbitraggio: "C'è un rigore nettissimo su Lozano, gli gira la caviglia e si vede benissimo dai replay, non prende mai la palla. Va netto sul piede, è rigore nettissimo che non si può non vedere. Non è un contatto, è un colpo, sennò la caviglia non gli gira così. Però poi si dà il fianco a chi dice che mi attacco. Non mi attacco a niente, rigore per loro ingenuo, rigore per noi netto".

23:30

Spalletti: "Un po' di ingenuità e inesperienza"

Le prime parole di Spalletti: "Complimenti al Milan e anche ai miei. Abbiamo fatto una Champions di grande livello. Oggi abbiamo pagato un po' di ingenuità e inesperienza, ci siamo arrivati con diversi giocatori con il fiato corto. Loro hanno sbagliato un calcio di rigore, ma era un calcio di rigore che si poteva evitare. Hanno fatto un gol che si poteva evitare perché eravamo in equilibrio e in completo possesso palla e abbiamo dato la possibilità di ribaltare quell’azione, non siamo stati bravi in area a fare come hanno fatto loro l’unica volta che sono venuti dentro".

23:15

Tra poco le parole di Spalletti

Dopo il pareggio di stasera (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA) e le proteste per l'arbitraggio con l'episodio Lozano-Leao, c'è grande attesa per le dichiarazioni del tecnico al termine della partita con il Milan.

23:00

Finisce la partita: Napoli eliminato, Milan in semifinale

Si chiude il match dopo quattro minuti di recupero. Il Napoli pareggia 1-1 al Maradona contro il Milan.

Stadio Maradona - Napoli