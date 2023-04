Diretta Napoli-Milan 0-1, Giroud sblocca il risultato al Maradona

Al Maradona c'è l'attesissima sfida tra Napoli e Milan , gara che mette in palio l'accesso alle semifinali della Champions League . I rossoneri partono dal vantaggio dell'andata firmato da Bennacer e gli basterà non perdere . Il Napoli dovrà vincere con almeno due gol di scarto per evitare i supplementari.

21:47

45'+1' - Ammonito Tonali: era diffidato

Tonali rimedia un cartellino giallo pesantissimo: era diffidato, quindi salterà l'eventuale semifinale

21:46

45' - Sei minuti di recupero

Assegnati sei minuti di recupero: si arriverà fino al 51' del primo tempo

21:45

43' - Milan in vantaggio con Giroud!

Il Milan passa in vantaggio! Imperiosa progressione di Leao che parte dalla propria metà campo, con la difesa azzurra che non riesce a fermarlo: il portoghese serve Giroud che insacca alle spalle di Meret

21:42

42' - Conclusione alta di Ndombelé

Azione manovrata del Napoli che porta Ndombelé al tiro, ma il centrocampista azzurro spara altissimo

21:39

38' - Rigore non assegnato al Napoli

Dopo il check del Var, Marcinak ha assegnato calcio d'angolo al Napoli, indicando che nel contrasto Leao ha colpito il pallone

21:37

37' - Contatto Leao-Lozano in area: possibile rigore per il Napoli

Contatto in area tra Leo e Lozano, possibile rigore per il Napoli. C'è un check in corso

21:34

34' - Problemi anche per Mario Rui: c'è un doppio cambio

Infortunato anche Mario Rui, c'è un doppio cambio da parte di Spalletti: entrano Lozano e Olivera al posto di Politano e dell'esterno difensivo portoghese

21:32

Napoli, preoccupazione per Politano

Politano dolorante mentre andava in contrasto con Theo Hernandez. La panchina azzurra teme il peggio, con Spalletti che ha mandato Lozano a scaldarsi

21:29

28' - Altro miracolo di Meret

Il Milan approfitta di un disimpegno sbagliato della difesa azzurra, Tonali serve Giroud che calcia di prima intenzione: Meret respinge con i piedi

21:27

26' - Debole conclusione di Zielinski

Bella azione del Napoli con Di Lorenzo che serve l'accorrente Zielinski: conclusione debole, para Maignan

21:26

25' - Gioco fermo per scontro tra Juan Jesus e Lobotka

Scontro fortuito tra Juan Jesus e Lobotka che tiene il gioco fermo. Il brasiliano viene soccorso con una vistosa fascia posizionata in testa

21:23

22' - Meret para il rigore!

Dal dischetto Giroud calcia, ma trova la pronta respinta di Meret che fa esplodere il Maradona

21:22

21' - Rigore per il Milan!

Duro contrasto tra Mario Rui e Leo: l'arbitro indica senza esitare il dischetto del calcio di rigore, assegnando la massima punizione

21:21

20' - Ci riprova Politano

Ci riprova Politano con una conclusione che si spegne di poco sul fondo

21:20

19' - Quinto calcio d'angolo del Napoli

Il Napoli attacca, come testimoniato dal dato dei calci d'angolo: in diciannove minuti gli azzurri ne hanno battuti già cinque

21:15

15' - Insidioso cross di Tonali

Insidioso cross di Tonali che attraversa tutta l'area: Meret blocca la sfera

21:14

13' - Brivido Napoli con Politano

Politano va alla conclusione con un sinistro dal limite: la palla colpisce il paletto di sostegno della rete

21:11

10' - Grande intensità da parte del Napoli

Il Napoli ha approcciato alla partita con un ritmo intenso: il Milan non riesce a superare la metà campo

21:10

9' - Debole conclusione di Kvaratskhelia

Progressione di Kvaratskhelia che va alla conclusione col destro: facile parata di Maignan

21:06

6' - Punizione di Mario Rui fuori

Punizione dalla distanza di Mario Rui che termina fuori dopo una leggera deviazione

21:05

5' - Napoli in pressing

Approccio intraprendente del Napoli contro il Milan: gli azzurri sono chiamati a ribaltare lo svantaggio maturato all'andata

21:04

3' - Lo striscione della Curva A: "Napule è mille culure..."

C'è uno striscione esposto dalla Curva A che ha fatto da cornice alla bolgia del Maradona. Il testo è "Napule è mille culure... Napule è senza paura"

21:00

1' - Comincia Napoli-Milan!

C'è il fischio d'inizio di Napoli-Milan che dà il via al ritorno dei quarti di finale di Champions League!

20:58

Inno Champions, che boato al Maradona

L'inno Champions, come da prassi, è stato terminato con un boato incredibile da parte di tutto il Maradona. Lo stadio ribolle di entusiasmo

20:57

Napoli e Milan entrano in campo

Entrano le squadre in campo: tutto pronto per il rituale prepartita della Champions League

20:47

Rientrato anche il Napoli: manca poco al fischio d'inizio

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Napoli-Milan: anche gli azzurri sono rientrati negli spogliatoi

20:42

Il Milan torna negli spogliatoi

Il Milan è rientrato negli spogliatoi. Si avvicina il fischio d'inizio del match del Maradona

20:41

Giuntoli: "Mai pensato a Ronaldo, abbiamo dei parametri"

Giuntoli a Sky nel prepartita: "Siamo molto contenti del rientro di Osimhen, speriamo che riesca a tenere tutta la partita. Le scelte di Spalletti? Il discorso di Mario Rui è perché ha una qualità tecnica importante che può essere rilevante nel palleggio. Credo che abbia preferito Politano perché è un grandissimo palleggiatore. Se abbiamo pensato a Ronaldo in passato? No, abbiamo dei parametri da rispettare. La bravura di un club sta nella lungimiranza"

20:33

Lo striscione della Curva A: "Vogliamo 60mila leoni"

Spunta uno striscione in Curva A: "Vogliamo 60mila leoni" che chiama a raccolta tutto il pubblico presente al Maradona. C'è un'atmosfera totalmente diversa rispetto a quella vissuta nel corso di Napoli-Milan di campionato, dopo l'accordo trovato tra De Laurentiis e gli ultras azzurri

20:31

Maldini: "Arrivare qui è motivo di grande orgoglio"

Ai microfoni di Sky ha parlato Maldini: "Ci sono le emozioni personali che mi legano a questo stadio, per il mio primo scudetto e per le sfide con Maradona. Da dirigente sono arrivato a un obiettivo importante. Visto il percorso che abbiamo fatto è anche motivo di grande orgoglio. C'è la parte economica che è molto importante, ma anche quella sportiva: essere tra le prime quattro significherebbe alzare il livello. Queste partite permettono di testare anche il livello dei calciatori perché per molti è la prima volta"

20:27

Possibile derby italiano in semifinale

La vincente di Napoli-Milan troverà in semifinale chi la spunterà tra Inter e Benfica, con i nerazzurri che hanno vinto la gara d'andata con il punteggio di 2-0. Possibile derby nazionale in semifinale che, tra l'altro, garantirebbe la presenza di una italiana alla finale di Istanbul

20:21

Entra il Napoli: esplode il Maradona

Il Napoli entra in campo dopo essere stato annunciato dallo speaker, grande bolgia del Maradona che incita gli azzurri nel corso del riscaldamento con applausi e cori

20:19

Milan in campo, fischi del Maradona

Il Milan è appena entrato sul terreno di gioco del Maradona e viene accolto da rumorosi fischi da parte dei tifosi azzurri

20:16

Entrano in campo i portieri di Napoli e Milan

Entrano in campo i portieri di Napoli e Milan, tutti applauditi dai rispettivi tifosi. Grandi ovazioni nei confronti dell'azzurro Meret da parte del pubblico di casa

20:14

Milan, Pioli: "Siamo sereni nell'approcciare questa partita"

Pioli a Sky prima del match tra Napoli e Milan: "Sarà importante gestire bene la palla soprattutto in uscita. Ho visto una squadra concentrata in questi giorni, ma allo stesso tempo serena nell'approcciare una partita così importante: questo è il nostro modo di stare insieme".

20:11

Arbitra Marciniak: oggi pranzo napoletano

L'arbitro del match è Marciniak che quest'oggi è stato ospite a pranzo in un famoso ristorante napoletano. Leggi tutto.

20:08

Stadio Maradona caldissimo: primi cori di napoletani e milanisti

Nel settore ospiti del Maradona partono i primi cori da parte dei 2800 tifosi del Milan che sono stati fischiati da tutto lo stadio. Ambiente caldissimo, con i tifosi azzurri che inneggiano Maradona con "Diego, Diego"

20:07

Ghoulam: "Rientro di Osimhen negativo per il Milan"

L'ex azzurro Ghoulam a Sky: "La presenza del tifo era una cosa fondamentale per il Napoli. Sappiamo che la piazza è molto calorosa. Il ritorno di Osimhen è una cosa molto positiva per il Napoli e negativa per il Milan"

20:04

Capello: "Partita difficilissima per il Milan"

Capello a Sky: "Ci sono delle aspettative molto alte soprattutto per il Milan. Il Napoli è proiettato già per la Champions dell'anno prossimo. Entrambe vorranno bere un caffè turco. Sarà una partita difficilissima per i rossoneri".

20:00

I tifosi cercano di disturbare il sonno del Milan, piano fallito

È stata una notte movimentata nei pressi dell'Hotel che ha ospitato il Milan alla vigilia del match con il Napoli. I tifosi azzurri hanno intonato cori ed esploso fuochi d'artificio, ma il piano di rovinare il sonno ai rossoneri è fallito. Leggi tutto.

19:53

Napoli-Milan ai rigori? Ecco la favorita per la Uefa

Non sono da escludere i tempi supplementari per Napoli-Milan, raggiungibili in caso di vittoria con un gol di scarto degli azzurri. In caso di successivi rigori, la Uefa ha stilato una statistica sulla formazione favorita. Leggi tutto.

19:49

Pioli si affida sulla continuità

Pioli ha confermato l'undici che ha battuto il Napoli all'andata. 4-2-3-1 il modulo del Milan con Brahim Diaz, Bennacer e Leo sulla trequarti a supporto del terminale offensivo Giroud

19:45

Napoli, scelti i sostituti di Kim e Anguissa

Spalletti ha scelto Juan Jesus al posto di Kim, puntando sull'esperienza internazionale del centrale difensivo. A centrocampo c'è Ndombelé insieme a Lobotka e Zielinski. In avanti si vede Politano, con Osimhen che torna in campo dal primo minuto dopo l'assenza per infortunio nel match d'andata

19:41

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskelia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

19:38

Napoli-Milan, tra poco le formazioni ufficiali

Si è in attesa per le formazioni ufficiali di Napoli e Milan. Pioli potrebbe confermare l'undici che ha battuto gli azzurri all'andata. Spalletti, invece, deve fare i conti con le assenze per squalifica di Kim e Anguissa

19:35

Napoli, che entusiasmo tra i tifosi!

C'è grande entusiasmo tra i tifosi del Napoli per una partita che molti hanno definito come "la più importante della storia del club". Già da diverse ore ci sono lunghissime file nei pressi del Maradona, con i sostenitori azzurri che hanno cominciato a intonare i primi cori. Leggi tutto.

19:30

Si avvicina il fischio d'inizio di Napoli-Milan

Sale l'attesa per il fischio d'inizio di Napoli-Milan, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ci sarà un Maradona gremito e ribollente di entusiasmo per una sfida che mette in palio la semifinale della massima competizione europea per club.

Napoli - Stadio Diego Armando Maradona