Allegri e la frase sulla sentenza Juve. Poi parla del Napoli e di Vlahovic

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Napoli . I bianconeri vorranno vendicare il 5-1 della gara d'andata e consolidare il proprio posto tra le prime quattro in classifica. L'allenatore inizia logiando proprio gli azzurri: “Si stanno avviando a vincere lo scudetto. Hanno fatto un campionato straordinario e meritatamente sta vincendo. Sarà una partita difficile contro una squadra forte. Non c’è voglia di riscatto, c’è voglia di battere la capolista della classifica . Sono forti e l’hanno dimostrato in Italia e in Europa. Il Napoli sta facendo molto bene, ha ucciso il campionato tenendo un ruolino di marcia impressionante ”.

Allegri: "Senza penalizzazione magari avremmo 10 punti in più"

L'allenatore è poi tornato sulla sentenza. "Noi abbiamo fatto quello che era possibile fare dopo la penalizzazione. Normale che possano esserci stati dei condizionamenti, ma quel che è successo è successo. Noi dobbiamo fare i punti sul campo. Da qui alla fine bisogna farne il più possibile perché abbiamo l'obiettivo di giocare la Champions League l'anno prossimo. Sarebbe troppo facile sapere cosa sarebbe successo se... C'è stato un lavoro fatto ogni giorno. Si può dire che ci ha compattati, ma magari avremmo avuto 10 punti in più senza quello che è successo. Io sono contento di quanto hanno fatto i ragazzi".

Juve, la situazione infortuni

L'allenatore ha poi continuato sulla situazione degli infortunati: “Domattina definirò come stanno. Bremer non ha niente ma devo vedere come ha recuperato. Sia Rugani che Bonucci stanno bene, De Sciglio è a completa disposizione. Chiesa i minuti li ha, giovedì ne ha giocati 90. Bisogna vedere come recupererà”. Tiene banco anche la questione attaccanti: “È un momento in cui hanno difficoltà, sono meno fortunati nel fare gol. Da qui alla fine ci daranno sicuramente una grossa mano. Non sono preoccupato da Vlahovic. Questo è un percorso di crescita, ma non è che ora è diventato un giocatore scarso. Deve migliorare come tutti, lui deve rimanere sereno perché lui non è il responsabile della Juventus”.

Juve, Allegri su Napoli-Juve

Allegri conclude: "Napoli-Milan è stata una bellissima partita ad alti contenuti tecnici. Il Napoli ha giocato allo stesso modo, sono in ottima condizione fisica e soprattutto troveremo una squadra con grande voglia di rivalsa. Poi per loro Napoli-Juventus è sempre Napoli-Juventus".