Napoli, Kvara: "Io come Maradona? Mi sembra di essere in un sogno"

A Napoli prosegue la Kvara-mania . All'attaccante georgiano è bastato meno di un anno per diventare un eroe nel capoluogo campano, tanto che alcune sue giocate sono state paragonate a un vero e proprio idolo come Maradona . Lo stesso Kvaratskhelia ha affrontato questo tema in un'intervista pubblicata sul sito della UEFA: "Diego Maradona è trattato come un Dio qui. All'inizio mi sembrava incredibile ed impensabile avere il mio nome associato a un giocatore del genere. Sentivo di essere in un sogno . Qui trattano Maradona come una figura di culto . Mi sto lentamente abituando a ciò. Essere paragonato a un giocatore così grande è meraviglioso".

Napoli, Kvara sulla città: "Qui si vive per il calcio"

Proseguendo nell'intervista, Kvaratskhelia ha ripercorso i primi passi della sua carriera calcistica in Georgia: "Tornando indietro, era difficile prevedere che sarei diventato un calciatore professionista. È una grande sfida lavorare e fare strada in un paese così piccolo, ma sono ambizioso e ho sempre creduto ai miei sogni, sono cose che hanno sempre avuto un peso significativo nella mia vita"

Tornando sull'argomento Napoli, Kvara ha speso solo parole di elogio per l'ambiente azzurro e la sua tifoseria: "Questa città vive per il calcio. Sto giocando in uno dei campionati più importanti al mondo e ne sono onorato. Qui c'è una grande differenza in termini di velocità. I giocatori sono estremamente abili sul piano tecnico ed eccellono sia negli aspetti difensivi che offensivi. Per quanto mi riguarda, mi sono subito adattato a questo tipo di sfide"

Battute finali sull'importanza di giocare in una piazza come Napoli: "C'è una responsabilità enorme. Qualche volta sento di avere un peso troppo grande sulle spalle, ma posso far fronte a questo problema. Non mi importa: quando scendo in campo, siamo 11 contro 11 e queste responsabilità si dissipano".