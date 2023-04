Napoli, i convocati per la Juve: Spalletti recupera un titolare

Il Napoli arriva al big match contro la Juventus in piena emergenza. Dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Milan, la squadra di Spalletti non potrà contare su due giocatori fondamentali come Mario Rui e Politano. C'è però un recupero in extremis, che si rivela fondamentale per l'allenatore azzurro. Rientra infatti in gruppo Rrahmani dopo la distorsione alla caviglia destra. Fischio d'inizio della partita in programma per domenica 23 aprile alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.