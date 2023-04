Napoli, scudetto domenica 30 aprile davanti alla tv? Ecco la combinazione vincente

La 31esima giornata di Serie A è già iniziata e per i tifosi del Napoli si avvicina il momento in cui la squadra di Spalletti potrebbe raggiungere aritmeticamente la vittoria dello s cudetto . Da settimane ormai nel capoluogo campano si fanno calcoli e congetture per capire quando il successo in campionato potrà essere celebrato. Con lo stop della Lazio contro il Torino , però, in casa Napoli nasce una possibilità fin qui rimasta remota.

Napoli, la combinazione per vincere lo scudetto in albergo

Con il pareggio rimediato la scorsa settimana con il Verona, il Napoli ha perso l'occasione di festeggiare lo Scudetto al triplice fischio del derby con la Salernitana. Tuttavia, resta ancora viva l'ipotesi di vincere il campionato in quel weekend. Grazie alla sconfitta della Lazio in casa con il Torino, per gli azzurri si profila adesso uno scenario a proprio favore. Saranno però decisive le prossime due partite.

Il Napoli si trova al momento a 14 punti sul secondo posto, occupato proprio dalla formazione di Sarri. Nel caso in cui i partenopei dovessero riuscire a vincere contro la Juve domenica sera, raggiungerebbero un margine di +17. Considerando che il derby con la Salernitana si giocherà sabato 29 aprile alle 15:00, al termine di quella sfida il Napoli potrebbe trovarsi - in caso di vittoria - a 20 punti sulla Lazio.

Ecco quindi che diventerebbe decisiva in quel fine settimana la partita dei biancocelesti, in programma domenica 30 aprile alle 12:30 contro l'Inter. Nel caso in cui non dovessero vincere, a 6 giornate dal termine il Napoli avrebbe un margine di +19 o +20 - in base a un eventuale pareggio o sconfitta -, che regalerebbe così alla squadra di Spalletti la gioia di poter festeggiare davanti alla tv, durante la visione della partita di San Siro.