Napoli-Salernitana, caccia al biglietto non sarà la partita Scudetto: il motivo

Da tempo si ragiona e si fanno calcoli per scoprire quando potrebbe esserci l'aritmetica dello Scudetto del Napoli . Al momento, con questa classifica, il titolo potrebbe arrivare ufficialmente nel weekend del 6-7 maggio quando al Maradona arriverà la Fiorentina . Fino a qualche settimana fa la partita decisiva poteva essere quella con la Salernitana di sabato 29 aprile, ma gli ultimi risultati della squadra di Spalletti uniti alla continuità della Lazio hanno fatto slittare - virtualmente - l'appuntamento con la storia di qualche giorno . Intanto è partita oggi la prevendita per il derby, biglietti subito a ruba, diversi settori già verso il sold-out.

Napoli-Salernitana, perché lo Scudetto non può arrivare il 29 aprile

Facendo alcuni calcoli, lo Scudetto potrebbe arrivare comunque nel weekend del derby, ma non il 29 aprile. Come mai? Se la Lazio dovesse perdere la prossima col Torino e il Napoli vincere con la Juve, ecco che il turno successivo, quello di Napoli-Salernitana, potrebbe diventare decisivo per lo Scudetto. Ma c'è un problema: gli azzurri giocheranno prima della Lazio e quindi anche in caso di vittoria dovranno aspettare la domenica (e l'eventuale sconfitta della squadra di Sarri contro l'Inter) per festeggiare l'aritmetica.