"Napoli su Ziyech, il Chelsea fa una doppia richiesta a De Laurentiis"

Il Chelsea sembra non avere limiti, almeno nelle intenzioni, per il prossimo mercato estivo. Il club inglese è pronto ad investire tantissimi milioni per rinforzare la squadra. Uno dei reparti che andrà rinnovato è l'attacco. Ne parla il Mirror: i Blues avrebbero saputo dell'interesse del Napoli per Hakim Ziyech (ma l''ostacolo principale, scrivono, è l'alto ingaggio del giocatore) e per questo motivo sarebbero pronti a inserire l'esterno marocchino in una maxi-trattativa coinvolgendo uno tra Osimhen e Kvaratskhelia, due tra i principali obiettivi per l'attacco.