Napoli, show all'aeroporto: in diecimila in delirio! E Osimhen sale sul tetto del bus FOTO E VIDEO

NAPOLI - Diecimila anime perse d'amore, diecimila cuori azzurri e una chioma color oro che brilla nel cielo di Napoli. Napoli campione, quasi tricolore: manca ancora un pizzico per raccontare ufficialmente il terzo scudetto atteso per 33 interminabili anni, eppure la città ha già cominciato a fare festa dopo la vittoria con la Juve. E che festa: un mare di tifosi, a celebrare il ritorno della squadra da Torino all'aeroporto di Capodichino. Uomini, donne, famiglie, bambini, gruppi organizzati: in diecimila, dicevamo. Gioia incontenibile, fuochi d'artificio, fumogeni rossi e blu, petardi, bandiere, megafoni, tamburi, trombe, cori: la gioia pura in un viale pieno di persone che si aprono in due ali quando dal cancello d'ingresso dell'aeroporto militare spunta il bus della squadra. Sono le 2.45: "Vinceremo il tricolooor". Una curva immensa, uno stadio infinito e poi lui: Victor Osimhen. Il capo dei tifosi con la chioma dorata: all'improvviso sbuca dal tettuccio del pullman per cantare con il popolo e Napoli esplode.