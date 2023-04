Salvatore Esposito fa ironia su Juve-Napoli: "Partita condizionata..."

La gara vinta dal Napoli contro la Juve a Torino è stata condizionata da alcuni episodi arbitrali. Tra questi il mancato rosso a Gatti per intervento scorretto su Kvaratskhelia. Un intervento per cui doveva intervenire il Var come specificato nella nostra moviola. Ha commentato quanto accaduto sui social il noto attore napoletano Salvatore Esposito.