"Manca poco al grande sogno": Insigne non si trattiene. Il messaggio per il Napoli

Insigne avrà anche lasciato il Napoli ma rimarrà per sempre tifoso e riferimento per l'ambiente. Anche dopo la vittoria contro la Juventus , che avvicina gli azzurri al terzo scudetto ( leggi QUI quando può arrivare ), l'ex capitano ha dimostrato la sua vicinanza sui social.

Scudetto Napoli, il messaggio di Insigne

Una foto dei festeggiamenti dello Stadium con la scritta"Je sto vicino a te" in sovrimpressione. Queste le parole di Insigne nel post: "JE STO’ VICINO A TE. Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano sò scaramantico. Ma questa volta posso dirlo: manca poco al grande SOGNO. AVANTI COSÌ!"