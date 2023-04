Ecco quando il Napoli può vincere lo Scudetto: la data possibile

Dopo la vittoria sul campo della Juventus, il Napoli è ad un passo dallo Scudetto. La prossima settimana può essere quella decisiva per il trionfo aritmetico. Qual è la combinazione decisiva? Il titolo sarà degli azzurri se arriverà la vittoria nel derby contro la Salernitana sabato 29 aprile e se, il giorno dopo, domenica, ad ora di pranzo, la Lazio non vincerà in casa dell'Inter.

La classifica dopo Juve-Napoli e quanto manca per lo Scudetto

Al momento sono 17 i punti di vantaggio del Napoli sulla squadra di Sarri. In caso di vittoria nel derby saranno 20, poi se la Lazio dovesse anche solo pareggiare con l'Inter, la distanza sarebbe di 19 punti e comunque non basterebbero a 6 giornate dal termine per raggiungere il Napoli. Per questo servirà, nel caso, solo una vittoria per rimandare comunque di un turno il trionfo ufficiale della squadra di Spalletti.