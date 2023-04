Retroscena Napoli, ecco perché l'aereo ha rischiato di non atterrare

La grande festa di Napoli. Dopo la vittoria sul campo della Juventus, in migliaia hanno festeggiato in città e poi si sono diretti a Capodichino aspettando il ritorno della squadra da Torino. Ma ad un tratto il rischio era quello di non veder sbarcare i propri idoli. A mezzanotte erano già migliaia di anime presenti in attesa, alle 2 almeno diecimila. La squadra atterra alle 2.17, in perfetto orario, ma per un po’ l'aereo rischia di cambiare rotta: troppi fumogeni, troppa nebbia e anche un razzo che piove in pista.