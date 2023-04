De Siervo: "La Serie A è tornata al vertice in Europa e nel mondo"

“Calcio is back non è soltanto uno slogan. Significa che il calcio italiano è finalmente tornato al vertice dello sport mondiale non solo per i risultati dei suoi club, ma complessivamente come prodotto di intrattenimento globale. Negli ultimi quattro anni abbiamo migliorato il prodotto Serie A per renderlo più accattivante e per posizionarlo dal punto di vista delle riprese 'live' al livello dei più importanti eventi sportivi al mondo". Sono le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, nel road show ripartito dal Brasile, dopo Abu Dhabi nello scorso mese. La Serie A ha fatto tappa allo Sports Summit in corso a San Paolo, dove diverse personalità si sono alternate sul palco per discutere il futuro del mondo dello sport e del calcio in particolare. L'amministratore delegato ha presentato uno speech dal titolo 'Calcio is back': "La Serie A è oramai riconosciuta anche una grande componente di innovazione che rende ancora più interessante la nostra competizione. La produzione in ultra Alta definizione, le camere cinematografiche, la cura della colorimetria e un team di registi giovani e creativi garantiscono un prodotto di primissima fascia”.