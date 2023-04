Festa Scudetto, Napoli-Salernitana di domenica? Le ultime novità

Bisognerà aspettare ancora qualche ora per avere notizie certe sulla data e l'orario di Napoli-Salernitana, partita da calendario in programma sabato alle ore 15 ma che potrebbe slittare di un giorno per disputarsi o alle 12.30 di domenica, in contemporanea di Inter-Lazio, o alle ore 15. Le istituzioni sono a lavoro per una soluzione che sia definitiva. Il motivo? Problemi di ordine pubblico con il "rischio" di una festa che duri 48 ore.