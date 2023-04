Stefano De Martino: "Ecco cosa farò se il Napoli vince lo scudetto"

Stefano De Martino è tornato a parlare del Napoli: l'ex ballerino di Amici, oggi conduttore affermato, è da sempre un grande tifoso della squadra guidata da Luciano Spalletti . " Saremo in onda nel periodo dello scudetto, sicuramente organizzeremo una festa all’interno del Bar Stella . - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a RTL 102.5 - Prima ero al telefono con Pino Perris, il direttore della band, stiamo pensando di fare un mega mix con i cori e le canzoni storiche del Napoli, da Maradona ad oggi. A Napoli si respira questa aria di festa, è molto bello".

Il Bar Stella di Stefano De Martino: che cos'è

Bar Stella è un programma ideato e condotto da Stefano De Martino e in onda in seconda serata su Rai Due. "In Bar Stella rievochiamo l’atmosfera di Renzo Arbore. Sto cercando di costruire la mia cifra, la reference di Renzo è quella che più mi sta comoda, quel tipo di televisione situazionale e un po’ jazz. È un po’ come avere una band, l’importante è avere una buona base di talenti, poi piano piano si suona insieme", ha spiegato il marito di Belen Rodriguez.