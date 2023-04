Salernitana, sogno sgambetto: lo striscione dei tifosi, in 1500 per caricare la squadra

La Salernitana si fa coccolare dai suoi tifosi. Ieri pomeriggio all’Arechi ce n’erano oltre 1.500 in Curva Sud Siberiano per l’allenamento a porte aperte. «Suda questa maglia, pronta alla battaglia, avanti Bersagliera combatti fiera»: questo il testo dello striscione esposto dagli ultras. Un pomeriggio “open”, vissuto sotto un sole già caldo, in vista di una partita dal gusto comunque speciale. Il clima giusto, insomma, per preparare il derby. La Salernitana ha il suo “scudetto” da vincere, che si chiama salvezza. E lo slittamento a domenica della gara col Napoli penalizza i granata, che mercoledì ospiteranno la Fiorentina e che quindi avranno un giorno in meno di recupero. Una situazione ai limiti del paradosso dal momento che fino al tardo pomeriggio di ieri era prevista la rifinitura pomeridiana odierna e poi invece Sousa ha dovuto cambiare programma prevedendo una seduta di lavoro in mattinata e la rifinitura per domattina.

Novita Mazzocchi «Ci devi credere, ci devi credere. Vinciamo», hanno intonato i tifosi dagli spalti appena è entrato in campo Pasquale Mazzocchi. Potrebbe essere proprio lui, napoletano di Barra, la grande novità nella formazione di Sousa contro il Napoli. L’obiettivo del tecnico portoghese è tentare di limitare Kvaratskhelia e Mazzocchi, la cui tenuta atletica migliora di settimana in settimana, ha dimostrato di poter creare problemi a chiunque quando sta bene. Col gruppo c’era anche Maggiore, che dovrebbe strappare la convocazione. In attacco ballottaggio Piatek-Dia. È difficile, infatti, che Sousa li schieri entrambi dal primo minuto o che utilizzi uno dei due con Botheim escludendo Kastanos. Il polacco si lascia preferire per la sua fisicità, ma Dia è l’unico degli attaccanti granata a vedere con costanza la porta (11 gol e 6 assist fin qui per il senegalese) ed una sua esclusione appare davvero improbabile.

Sousa e la curva A fine allenamento Paulo Sousa è stato chiamato sotto la Curva Sud. Gli ultras hanno ribadito la fiducia in lui e nella squadra, chiedendo l’impegno visto in queste settimane. «Siamo sempre con voi», hanno intonato i tifosi mentre Sousa andava via applaudendo. Un bel pieno di entusiasmo per tecnico e calciatori, con tanti bambini sugli spalti, cinque dei quali chiamati dall’allenatore lusitano a fare da raccattapalle durante i tiri in porta all’inizio della seduta di lavoro.

