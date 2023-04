Osimhen, tutti i segreti della nuova maschera per lo scudetto del Napoli

Napoli, i dettagli sulla nuova maschera di Osimhen

Roberto Ruggero di Ortopedia Ruggero, dottore che ha realizzato la maschera di Osimhen, è intervenuto nella trasmissione “Si Gonfia La Rete” su Radio CRC per svelare alcuni retroscena: "Non so ancora indosserà la nuova già domani o a scudetto acquisito. Ci ha tenuto molto che gliela consegnassimo entro oggi a Castelvolturno. Ne stiamo regalando tantissime, ne abbiamo fatte fare 5 mila anche per i bambini. Lo stesso Osimhen ha voluto mandarle in Belgio per un’asta di beneficenza. Quando in Nigeria aveva smarrito la maschera ci ha fatto chiamare immediatamente per averne una nuova. Ormai è guarito, ma si sente molto più sicuro e protetto indossandola. Noi ci scherziamo su dicendo che ha i superpoteri. Adesso è diventata virale e anche lui la porta come oggetto beneaugurante. Al di là del valore folkloristico, è diventata un vero e proprio simbolo per Napoli".