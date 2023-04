Napoli-Salernitana, probabili formazioni

NAPOLI - In casa Napoli sono indisponibili Politano e Mario Rui. Davanti a Meret ecco Rrahmani e Kim, con Di Lorenzo e Olivera sulle corsie laterali. In mezzo al campo comanda il gioco Lobotka, ai suoi fianchi Anguissa e Zielinski. In attacco Osimhen sarà sostenuto da Lozano e Kvaratskhelia. La Salernitana risponde con Ochoa tra i pali. In difesa agiranno Daniliuc, Gyomber e Pirola. Sambia e Bradaric esterni, con L. Coulibaly e Vilhena ad agire in mezzo. Candreva e Kastanos a supporto dell'unica punta Dia.