Napoli, i convocati per la Salernitana: torna Simeone, ma ci sono due assenti

Manca pochissimo alla sfida del Napoli contro la Salernitana, in programma domenica 30 aprile alle 15:00. Il derby campano potrebbe entrare nella storia nel caso in cui dovesse sancire definitivamente la vittoria del terzo Scudetto da parte degli azzurri. Per portare tutta la città a festeggiare, però, la squadra di Spalletti dovrà almeno ottenere i tre punti, sperando nella combinazione di risultati giusta con Inter-Lazio. In vista della partita, l'allenatore dei partenopei ha stilato l'elenco dei convocati.