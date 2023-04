L'emozione di Maradona Jr:  "Papà avrebbe reagito così al terzo scudetto"

Mentre in città ci si prepara alla festa scudetto , Diego Maradona Jr . ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky raccontando il valore che ha la conquista di questo campionato. Tra ricordi ed emozione il figlio del beniamino dei partenopei ha ammesso: "Per me questo scudetto rappresenta la supremazia calcistica della nostra città, non è un riscatto sociale, io ho sempre pensato che Napoli sia una città con una grande storia, del quale sono orgoglioso...".

Le parole di Maradona Jr.

Ecco le parole complete di Diego Maradona Jr. : "Per me questo scudetto rappresenta la supremazia calcistica della nostra città, non è un riscatto sociale, io ho sempre pensato che Napoli sia una città con una grande storia, del quale sono orgoglioso. Ma non parlerei di riscatto sociale, non ne abbiamo bisogno" ha detto ancora Maradona Jr. Poi ancora un pensiero rivolto a Diego:" Papà si sarebbe emozionato di fronte a questo scudetto, dopo la vittoria dell’Argentina al Mondiale questo è un anno incredibile, sicuramente l’avremmo passata insieme la giornata dello scudetto. Lui lo guarda da lassù e noi avremo la fortuna di vederlo da qui. Napoli è una città grata ad un argentino che ha dato al calcio e al paese più di quello che hanno dato un miliardo di italiani, questa è la verità. Da quando papà non c’è più si dice: chi ama non dimentica, e nel tempo, queste, non sono mai state solo parole".