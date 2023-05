Scudetto Napoli, il Prefetto spiega il piano festa nei dettagli: le sue parole

Con il pareggio rimediato contro la Salernitana, il Napoli e i suoi tifosi sono stati costretti a rimandare la festa Scudetto. Le due papabili date per celebrare la vittoria del campionato potrebbero essere mercoledì 3 maggio - giorno della sfida della Lazio, che in caso di sconfitta sarebbe aritmeticamente fuori dai giochi - o giovedì 4, quando la squadra di Spalletti si recherà a Udine. Ma quale sarà il nuovo piano amministrativo in città per la festa? A spiegarlo è il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, che ai microfoni di Rai Radio 1 ha parlato dell'eventualità di celebrare mercoledì o giovedì: "In entrambi i casi non abbiamo la partita a Napoli. Poi c'è da dire che sono giorni non festivi. Domenica avevamo la sovrapposizione di alcuni eventi e quindi c'era la necessità di adottare un sistema con un programma".