Udinese-Napoli, febbre Scudetto: quasi 50mila in fila per il Maradona

Non giocherà il Napoli dal vivo, ma la sfida contro l'Udinese da vivere allo stadio Maradona è diventato un evento imperdibile. Questo pomeriggio è partita la prevendita per i biglietti per seguire la gara del Friuli dai maxi-schermi e la città ha risposto presente. Su Ticketone ad un certo punto erano in fila quasi in 50mila per acquistare un tagliando. Evento storico perché la partita potrebbe valere lo scudetto. Prezzo simbolico di 5 euro. Tutti vogliono esserci. Ci sarà spazio solo per circa 50mila tifosi.