Scudetto Napoli, il programma in caso di vittoria mercoledì o giovedì: tutto quello che sappiamo

Dopo la delusione per il pareggio con la Salernitana di domenica scorsa, comincia a risalire vertiginosamente l’attesa per la festa scudetto a Napoli. In città l’entusiasmo è alle stelle e i tifosi non vedono l’ora di poter sfogare liberamente la loro gioia per il terzo tricolore. Il prossimo match point è mercoledì sera: la squadra di Spalletti potrebbe vincere in albergo se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su giovedì, quando il Napoli scenderà in campo a Udine. In ogni caso alla squadra di Spalletti basta un punto per chiudere i giochi. In un vertice in Prefettura a Napoli, con De Laurentiis presente, è stato definito il piano per la festa Scudetto in ogni dettaglio. Tutto è pronto insomma, ecco un vademecum con tutto quello che c’è da sapere.