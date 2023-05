Udinese-Napoli, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Beto recupera?

UDINE - Nell'Udinese Beto non sembra in grado di recuperare per cui là davanti il solo attaccante disponibile è Nestorovski. Nel Napoli Politano ha fatto parte del lavoro in gruppo, quindi difficile ma non impossibile sia a Udine. Mario Rui sta facendo ancora terapia: ma entrambi partiranno con il gruppo, al gran completo per la trasferta della Dacia Arena, anche solo per essere vicini al resto dei compagni in un momento che potrebbe essere storico.