Incredibile a Napoli, il prete fa partire un coro con i fedeli in chiesa! VIDEO

L'imminente terzo scudetto della storia del Napoli sta contagiando qualunque angolo del capoluogo campano. L'ufficialità della vittoria del campionato potrebbe arrivare già con la non vittoria della Lazio contro il Sassuolo e intanto in città scoppia la febbre scudetto. L'ultimo simpatico episodio è infatti andato in scena con un prete che ha fatto partire un coro in chiesa contagiando anche i presenti che hanno iniziato a cantare.