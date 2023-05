Napoli, c’è già il costume con il tricolore!

NAPOLI - Il sole, il mare e… il Maradona. Ormai sotto al Vesuvio si contano le ore per un trionfo atteso trentatré anni. Ma il club e l’ufficio marketing non hanno voluto perdere tempo. A quanto pare, sarebbe già in produzione la linea legata allo scudetto che gli uomini di Spalletti avranno modo di festeggiare fra poche ore.

Lo spoiler

A svelare le prossime strategie di marketing è stata Laura Slowiak, la moglie di Zielinski che ha approfittato di una splendida giornata di sole per accompagnare al mare sul figlio. E il piccolo Zielinski ha sfoggiato in spiaggia - come mostra una story su Instagram - un costumino arancione su cui spicca il logo del Napoli, il tricolore e l’immancabile numero tre a certificare il terzo titolo della storia. Con o senza il costume ufficiale, fra poche ore buona parte dei tifosi si tufferanno per far festa.