Udinese-Napoli, anche Reja alla Dacia Arena! Il messaggio ai tifosi azzurri

Manca sempre meno all'avvio di Udinese-Napoli , match che potrebbe voler dire Scudetto per gli azzurri. I tifosi partenopei sono in fila già da diversi minuti per accedere alla Dacia Arena ed entrare così allo stadio. Ma tra i tantissimi che saranno presenti all'incontro, c'è anche un supporter speciale: Edy Reja.

Reja e il messaggio ai tifosi del Napoli

Ex tecnico del Napoli, fu lui l'artefice della doppia promozione degli azzurri di De Laurentiis, portando la squadra in Serie A. Queste le sue parole all'ingresso della Dacia Arena: "La storia del Napoli inizia da un friulano e finisce in Friuli, a Udine. Oggi mi auguro di festeggiare, sono qui per questo: forza Napoli!". Corsi e ricorsi storici, con il Friuli che ritorna: dal friulano (lo stesso Reja, nato a Gorizia) fino a Udine, luogo dove si potrebbe festeggiare anche il terzo Scudetto. In mezzo un'altra tappa importante, sempre a Udine: il primo successo in Serie A targato De Laurentiis fu con Reja in panchina e avvenne proprio contro l'Udinese, in trasferta, con un rotondo 0-5.