Diretta Scudetto Napoli, segui tutta la giornata e tutti gli aggiornamenti LIVE

Buona la terza? Lo spera la città di Napoli, 'costretta' a rimandare già due volte l'appuntamento con lo scudetto (dopo il pari con la Salernitana e poi per la vittoria della Lazio contro il Sassuolo) ma pronta a gioire oggi (giovedì 4 maggio), giorno in cui agli azzurri di Spalletti basterà un punto sul campo dell'Udinese (fischio d'inizio alle ore 20:45) per conquistare il terzo tricolore della storia del club. La gara sarà trasmessa sui maxi-schermi di un 'Maradona' sold out, mentre la città è pronta a colorarsi d'azzurro per una notte di festa. Di seguito la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti...